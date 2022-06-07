Ölüm kalım savaşını Gök Kağanlığı kazandı

Ekran yolculuğunu zirvede sürdüren ve büyük ilgi gören ‘Destan’, atv ekranındaki 26’ncı bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi ve sürpriz gelişmeleriyle nefes kesti. Destan’ın 26’ncı bölümüne Gökben ve İtbarak ordularının meydan savaşı Akkız ile Batuga’nın dahiyane planlarıyla Gök Kağanlığı’nın kazanması damga vurdu.

'Destan'ın 26'ncı bölümünde Esrigün Kam'ın tacı yok ettiğini öğrenince öfkeyle intikam yemini eden Obar, intikam için yeryüzündeki tüm İtbarakları Türklerle savaşa çağırır. Vera, Rus Vareglerden gelen neft karşılığında yeniden Ulu Ecelik makamını geri alırken, Temur'a sevgisinden karşılık alamayan Mei Jin, Çin Elçisi kanalıyla Obar'a neftlerin yerini söyler. Akkız'ın dahiyane planıyla gerçek neftler başka bir yere aktarırken Obar sahte neftleri ele geçirir. Akkız'ın sahte Sayina olarak İtbarakların arasına yerleştirdiği Alçin, neftlerin yerini Çin Elçisi'nin Obar'a söylediği bilgisini Gök Saray'a gönderir. Alçin bir yandan Obar'ı tahtından indirmek için İtbaraklar arasında karışıklık çıkarırken diğer yandan Obar ve İtbarakları Akkız ve Batuga'nın gerçek neftleri gömdüğü alana yönlendirir. Bu arada, babasının güvenini tekrar kazanmak isteyen Kaya, canını ortaya koyarak Alpagu'nun öldürdüğü Türk beylerinin oğullarından destek bulmak için onların obalarına gider. Türk beylerinin oğulları Kaya'nın canına kıyacakken Günseli ve babası Özmen Bey, Kaya'yı kurtarırlar. Obar'a neftlerin yerini söyleyen kişinin Mei Jin olduğunun ortaya çıkmaması üzerine Mei Jin'in künesi Zhao kendisini ortaya atarak İtbaraklara neftlerin yerini kendisinin söylediğini itiraf eder.

Akkız, Obar ve İtbarakları gerçek neftlerin saklandığı alana Alçin kanalıyla yönlendirirken, savaş hazırlıkları tüm hızıyla sürmektedir. Gök Kağanlığı'na baskın saldırı düzenlemeye planlayan Obar, Türkleri karşısında görünce şoka uğrar. Gök Kağanlığı ordusunu imha etmek için üzerlerine gönderdiği sahte neft dolu arabalar patlamazken toprak altındaki fıçılar patlamaya başlar. Bir anda toprak savrularak bomba etkisiyle patlamalar meydana gelir. Patlamanın etkisiyle İtbarakların bir bölümü yanarak ölürler. Ortalık mahşer yeri gibidir. Obar, Kamaz ve Barsuk canlarını kurtarmıştır. Alpagu, Batuga, Akkız, Çolpan, Temur, Sırma ve Yaman'ın komuta ettiği Gökbenler üç taraftan ellerinde kılıçlarla saldırıya geçerler. Sert bir savaş başlar. Akkız, Batuga, Temur, Çolpan, Yaman ve Sırma, İtbaraklarla ölüm kalım savaşına girerken Gökbenler de büyük kayıplar verirler. Üç İtbarak, Alpagu'yu çembere alırken Kaya, onu kurtarır. Kaya ve ardındakiler Türk boyları ile Özmen Bey'in kuvvetleri savaş alanında atları sürüp geniş bir yay çizerek İtbarakların açık olan kanadına bodoslama dalarlar. Kaya'nın da destek kuvvetlerle gelmesiyle savaşın dengesi tamamen Gök Kağanlığı'nın tarafına döner. Obar, Kamaz ve Barsuk savaş alanından kaçarlar. Bir süre daha devam eden savaş İtbarakların çoğunun ölmesiyle sona erer. Alpagu Han, kılıcını kaldırarak "Savaşı kazandık. İt soyluları bu topraklardan temizledik. Urha…" sözlerine bütün Gökbenler "Urha. Urha. Urha…" şeklinde zafer nidalarıyla karşılık verirler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın yaptığı başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın üstlendiği 'Destan', atv ekranında salı günlerine damgasını vurmaya devam edecek.