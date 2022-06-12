13 Haziran 2022, Pazartesi
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atv Destan 27. bölüm sezon finali 2. fragmanı
ATV'nin sevilen dizisi Destan sezon finaline giriyor. Bol aksiyonlu tarihi dizide 27. bölümde neler yaşanacak? Destan 27. bölüm tanıtımına "Birlikte üzüldük, birlikte mutlu olalım Akkız." sözleri damga vurdu. İşte ATV'de 14 Haziran 2022 Salı günü yayınlanacak Destan’ın 27. bölüm sezon finali 2. fragmanı…