16 Kasım 2022, Çarşamba
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Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı! "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"
Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri damga vurdu. Peki gerçekleri öğrenen Fırat şimdi ne yapacak? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 12. bölüm fragmanı...