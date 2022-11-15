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Videolar Bir Küçük Gün Işığı Videoları Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı! "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"

Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı! "Ben doğurmadım ama o benim kızım!"

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Giriş: 15.11.2022 13:17
Güncelleme:15.11.2022 13:18
Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanına "Ben doğurmadım ama o benim kızım!" sözleri damga vurdu. Peki gerçekleri öğrenen Fırat şimdi ne yapacak? İşte Bir Küçük Gün Işığı'nın 12. bölüm fragmanı...
Ben doğurmadım ama o benim kızım!
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