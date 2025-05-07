Bir Gece Masalı 32. bölüm fragmanı yayınlandı mı ATV ekranlarında yanıt arıyor. Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in yer aldığı yapımda Mahir ve Canfeza'nın aşkı izleniyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yapımda heyecan dorukta. Peki; Bir Gece Masalı yani bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler olacak, belli oldu mu?