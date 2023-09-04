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Aldatmak 36. bölüm fragmanı izle | "Tarık Bey sizin kan grubunuzu teyit ettik, Oylum Hanım'ın babası siz değilsiniz!"

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Giriş: 04.09.2023 14:13
Güncelleme:04.09.2023 14:14
Aldatmak 36. bölüm fragmanı! Yeni sezonuyla da ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Tarık Bey sizin kan grubunuzu teyit ettik, Oylum Hanım'ın babası siz değilsiniz!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

atv ekranlarının sevilen dizisi "Aldatmak" ikinci sezon ilk tanıtımıyla çok konuşuldu.
Aldatmak yeni sezon ilk bölümüylre Perşembe 20.00'de atv'de.

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