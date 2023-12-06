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Aldatmak 48. bölüm 2. fragmanı izle | "Tolga Kaşifoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor!"

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Giriş: 06.12.2023 17:13
Güncelleme:06.12.2023 17:13
Aldatmak 48. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Tolga Kaşifoğlu bugün hakim karşısına çıkıyor!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Can'ın babasının Tolga olduğunu söyleyen Oylum, Mualla'dan beklemediği bir tepki alır. Her şey sarpa sararken bu düğümü çözebilecek kilit isim Kahraman'dır. Ancak onun da kendi içinde söndürmesi gereken yangınlar vardır.

Güzide, Ozan için zor zamanların kapıda olduğunun farkındadır. Ne yapacağını bilemeyen Güzide'ye destek, hiç beklemediği bir isimden gelir. Güzide için yeni bir dostluk kapıdadır.

Tolga'yı kaybetmemek için korkunç bir plana sadık kalması gereken Selin, büyük bir dikkatsizlikte bulunur. Bu dikkatsizliğin hem Tolga, hem Selin hem de Oltan için korkunç sonuçları olur. Tolga, kendini her şeyi kaybetmenin kıyısında bulacaktır.

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