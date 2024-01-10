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Aldatmak 53. bölüm 2. fragmanı izle | "Sevmek, gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek demek..."

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Giriş: 10.01.2024 12:19
Güncelleme:10.01.2024 12:20
Aldatmak 53. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 53. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Sevmek, gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek demek..." sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

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Sevmek, gerektiğinde vazgeçmeyi bilmek demek...
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