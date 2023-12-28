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Aldatmak 51. bölüm 2. fragmanı izle | "Bunu yapacak cesaretli bir kişi çıkar işte!"

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Giriş: 28.12.2023 12:55
Güncelleme:28.12.2023 12:55
Aldatmak 51. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 51. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Bunu yapacak cesaretli bir kişi çıkar işte!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...

Can'ın hastanede olmasından dolayı kendini sorumlu tutan Mualla perişandır. Oylum için onu affetmek kolay olmayacaktır. Bu zor anda Oylum'un yanında Kahraman'ı gören Tolga'nın kıskançlığı gittikçe katlanır. Yeşim, Güzide'nin yardımıyla işini baltalayanın kim olduğunu öğrenir. Güzide eski bir dostuna tekrar kollarını açarken Sezai acı bir haber alır.

Yenersoy evinden atılan Azra ise beklenmedik bir ittifak kurar. Akli dengesi sınırlarda dolaşan Selin, Oylum ve Tolga'ya karşı sert hamleler yapar. Kurduğu oyunlar Oylum'un hayatını tehlikeye atar. Yeniden Selin'in yalanlarının hedefi olan Tolga, Oylum'a olan aşkına daha da sıkı sarılır. Ancak Tolga hayal kurarken Oylum gerçek dünyada yaşamaktadır. Bu dönemde Tolga hayatını zorlaştırırken Oylum ihtiyaç duyduğu desteği Kahraman'dan alır. Selin girdiği bu yolda, şimdiye kadar arkasında duranların desteğini de kaybedecektir.

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