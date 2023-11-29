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Aldatmak 47. bölüm 2. fragmanı izle | "Basacaksın tetiğe, bak böyle!"

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Giriş: 29.11.2023 14:29
Güncelleme:29.11.2023 14:29
Aldatmak 47. bölüm 2. fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 47. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Basacaksın tetiğe, bak böyle!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...
Basacaksın tetiğe, bak böyle!
"Basacaksın tetiğe, bak böyle!"
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