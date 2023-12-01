Aldatmak 48. bölüm fragmanı izle | "Senin Güzide Hanım'la ilgili bilmediğin şeyler var baba!"

Aldatmak 48. bölüm fragmanı! Her bölümüyle ekranda fırtınalar estirmeye hazırlanan Aldatmak'ın 48. bölüm fragmanı yayınlandı. Aldatmak'ın merakla beklenen fragmanına, "Senin Güzide Hanım'la ilgili bilmediğin şeyler var baba!" sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak dizisinin fragmanı...