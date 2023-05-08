Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cennet çiçeğiydi, oğlunu alıp evi terk etti! Cehenneme dönen hayatlar, küçük çocuk için duyulan endişe! Gaziantep’te cinayet, oturma odasında öldürülmüş olarak bulundu! Hırsızlık süsü, koyun pazarlığı, satın alınan mezar ve şüpheler! 57 yaşındaki Ayşe Akdağ’ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

8 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; cennet çiçeğiydi, oğlunu alıp evi terk etti! Cehenneme dönen hayatlar, küçük çocuk için duyulan endişe! Gaziantep'te cinayet, oturma odasında öldürülmüş olarak bulundu! Hırsızlık süsü, koyun pazarlığı, satın alınan mezar ve şüpheler! 57 yaşındaki Ayşe Akdağ'ı kim, neden öldürdü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

8 Mayıs Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.