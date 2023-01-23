Müge Anlı ile Tatlı Sert 23 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yengesiyle kaçmakla suçladı, günler sonra yüzleşti... Sadakat kuralına uymadı mı? Anakadın ve Halil Kural çifti sil baştan diyecek mi? torunlarıyla yaşam mücadelesi veren babaanne, 4 küçük çocuk... Biri yuvaya bırakıldı, diğeri kimliksiz kaldı! Yalnızlık ve imkansızlık... Sabriye Tozkal’dan eski gelini Selcan Balta’ya çağrı! 2 çocuğunu ardında bıraktı, 9 ay geçti hiçbir haber alınamadı! Çaresiz bir anne, gözyaşları... 25 yaşındaki Sümeyra Sayar’ın kaybı! Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi... O evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Ümit Sedat Özcan’ın kaybındaki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Ocak 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

23 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; yengesiyle kaçmakla suçladı, günler sonra yüzleşti... Sadakat kuralına uymadı mı? Anakadın ve Halil Kural çifti sil baştan diyecek mi? torunlarıyla yaşam mücadelesi veren babaanne, 4 küçük çocuk... Biri yuvaya bırakıldı, diğeri kimliksiz kaldı! Yalnızlık ve imkansızlık... Sabriye Tozkal'dan eski gelini Selcan Balta'ya çağrı! 2 çocuğunu ardında bıraktı, 9 ay geçti hiçbir haber alınamadı! Çaresiz bir anne, gözyaşları... 25 yaşındaki Sümeyra Sayar'ın kaybı! Kuzeniyle kavga etti, ölümüne dayak yedi... O evden sağ çıkabildi mi? Cinayete mi kurban gitti? Cenazesini kimler gördü? Ümit Sedat Özcan'ın kaybındaki şüpheler ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Ocak Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.