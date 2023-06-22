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Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran Perşembe canlı izle

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Giriş: 22.06.2023 10:39
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 22 Haziran günü canlı yayınlanan programda; Boşanma davası açtı, gelinliğini bırakıp kaçtı. İstenmeyen adam, karşılıklı suçlamalar... Bulduğu gelinlikle başbaşa kalan koca! 17 yaşında bir genç kız, düğün ertelendi nişanlısı kaçırdı iddiası! Suçlamalar, endişe... İpek Baysal'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (22 Haziran 2023 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

22 Haziran günü canlı yayınlanan programda; Boşanma davası açtı, gelinliğini bırakıp kaçtı. İstenmeyen adam, karşılıklı suçlamalar... Bulduğu gelinlikle başbaşa kalan koca! 17 yaşında bir genç kız, düğün ertelendi nişanlısı kaçırdı iddiası! Suçlamalar, endişe... İpek Baysal'ın kaybı! Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Haziran Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 22 HAZİRAN PERŞEMBE CANLI İZLE

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