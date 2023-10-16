Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kiraz işçisinin şüpheli kaybı, uçurumun kenarında kapkaranlık gece, ağır kokulu yol haritası, araştırıldıkça ortaya çıkan gerçekler! Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Boşanmak istedi, kocasından kurtulamadı, sırra kadem bastı! Darp, şiddet, tehdit iddiaları, eşiyle ilgili kuşkular! 22 yaşındaki Nevrigül Alan’ın kaybı! Alıkonduğu ileri sürülen 24 yaşındaki genç, sevgiliye yönelik farklı suçlamalar, etki altında olduğu iddiası! Abdullah Oğuz’un kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kiraz işçisinin şüpheli kaybı, uçurumun kenarında kapkaranlık gece, ağır kokulu yol haritası, araştırıldıkça ortaya çıkan gerçekler! Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Boşanmak istedi, kocasından kurtulamadı, sırra kadem bastı! Darp, şiddet, tehdit iddiaları, eşiyle ilgili kuşkular! 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın kaybı! Alıkonduğu ileri sürülen 24 yaşındaki genç, sevgiliye yönelik farklı suçlamalar, etki altında olduğu iddiası! Abdullah Oğuz'un kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...