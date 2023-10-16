16 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 16 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2023 10:16
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kiraz işçisinin şüpheli kaybı, uçurumun kenarında kapkaranlık gece, ağır kokulu yol haritası, araştırıldıkça ortaya çıkan gerçekler! Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Boşanmak istedi, kocasından kurtulamadı, sırra kadem bastı! Darp, şiddet, tehdit iddiaları, eşiyle ilgili kuşkular! 22 yaşındaki Nevrigül Alan’ın kaybı! Alıkonduğu ileri sürülen 24 yaşındaki genç, sevgiliye yönelik farklı suçlamalar, etki altında olduğu iddiası! Abdullah Oğuz’un kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kiraz işçisinin şüpheli kaybı, uçurumun kenarında kapkaranlık gece, ağır kokulu yol haritası, araştırıldıkça ortaya çıkan gerçekler! Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Boşanmak istedi, kocasından kurtulamadı, sırra kadem bastı! Darp, şiddet, tehdit iddiaları, eşiyle ilgili kuşkular! 22 yaşındaki Nevrigül Alan'ın kaybı! Alıkonduğu ileri sürülen 24 yaşındaki genç, sevgiliye yönelik farklı suçlamalar, etki altında olduğu iddiası! Abdullah Oğuz'un kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Ekim Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Ekim Pazartesi
CANLI İZLE: Müge Anlı 16 Ekim Pazartesi
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç olayında kan donduran ihbar! Eşi Tayfur Kılıç o bölgede görülmüştü
Müge Anlı 13 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 13 Ekim Cuma tek parça izle
Müge Anlı 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı bir evladı daha annesine kavuşturdu
Müge Anlı bir evladı daha annesine kavuşturdu
Müge Anlı 10 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 10 Ekim Salı tek parça izle
Müge Anlı 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 29 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı 29 Eylül Cuma tek parça izle
Müge Anlı 27 Eylül Çarşamba tek parça izle
Müge Anlı 27 Eylül Çarşamba tek parça izle
Sakin Künar, Merve Güzel’in aradığı babası
Sakin Künar, Merve Güzel'in aradığı babası
Müge Anlı 26 Eylül Salı tek parça izle
Müge Anlı 26 Eylül Salı tek parça izle
Müge Anlı 25 Eylül Pazartesi tek parça izle
Müge Anlı 25 Eylül Pazartesi tek parça izle
Daha Fazla Video Göster