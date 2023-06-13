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Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Haziran Salı canlı yayın izle

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Giriş: 13.06.2023 10:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; dişlerini ve maaş kartını bıraktı, şüpheli şekilde kayıplara karıştı! Takıntılı aşık, çatı sapkını komşu, tanıklar, karşılıklı iddialar... 78 yaşındaki Döndü Boztepe’nin kaybında sıcak gelişmeler! Hazine uğruna kaybolan 74 yaşındaki adam, 2 katlı mağara ve 2 arkadaş, sorular ve kuşkular! Ölümsüzlük otu meraklısı Kadri Fidan öldürüldü mü? Kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar, iddialar, tanıklar! 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Haziran 2023 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; dişlerini ve maaş kartını bıraktı, şüpheli şekilde kayıplara karıştı! Takıntılı aşık, çatı sapkını komşu, tanıklar, karşılıklı iddialar... 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin kaybında sıcak gelişmeler! Hazine uğruna kaybolan 74 yaşındaki adam, 2 katlı mağara ve 2 arkadaş, sorular ve kuşkular! Ölümsüzlük otu meraklısı Kadri Fidan öldürüldü mü? Kayıp Halit Kuşçu için kenetlenen yakınları, kızına ve damadına yüzleşme çağrısı, karşılıklı suçlamalar, iddialar, tanıklar! 17 yıldır ulaşılamayan 16 çocuk babası öldürüldü mü? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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13 Haziran Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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