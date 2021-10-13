Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 13 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendisini savundu! Kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen’le kuzen Tarık Ocak canlı yayında! ‘Sen öldürdün’ kavgasında iki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi her şeyi biliyor mu? Mustafa Kut’u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Eşini bırakıp giden Necla Mutlu evine dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (13 Ekim 2021 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

13 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; annesi suçladı, kuzeni cevap verdi, eşi kendisini savundu! Kayıp genç nerede? Aldatılma şüphesi, cinayet ihtimali... Şüphelerin odağındaki arkadaş Tayfun Çimen'le kuzen Tarık Ocak canlı yayında! 'Sen öldürdün' kavgasında iki arkadaş birbirini suçladı! Yeni iddialar, görgü tanıkları... Oğlu ve eşi her şeyi biliyor mu? Mustafa Kut'u öldürülmüş halde bulan Hayrettin Yılmaz canlı yayında! Eşini bırakıp giden Necla Mutlu evine dönecek mi? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

13 Ekim Çarşamba günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.