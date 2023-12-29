Müge Anlı ile Tatlı Sert 29 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 29 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Müge Anlı’ya canlı yayında itiraf! Cinayet ve rekabet, hangi halkanın kurbanı oldu? Adım adım ortaya çıkan gerçekler, günlerce sorgulanan isimler... Kimler tutuklandı, mahkeme ne karar verdi? Öldürüldüğü düşünülen bir genç, evladına üzülmeyen bir baba, cinayet iddiaları, şüpheler ve çelişkiler... Yaptıklarını unutuyor mu yoksa hatırlamak mı istemiyor? Mevlüt Ozan Atlar’ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (29 Aralık 2023 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

29 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Müge Anlı'ya canlı yayında itiraf! Cinayet ve rekabet, hangi halkanın kurbanı oldu? Adım adım ortaya çıkan gerçekler, günlerce sorgulanan isimler... Kimler tutuklandı, mahkeme ne karar verdi? Öldürüldüğü düşünülen bir genç, evladına üzülmeyen bir baba, cinayet iddiaları, şüpheler ve çelişkiler... Yaptıklarını unutuyor mu yoksa hatırlamak mı istemiyor? Mevlüt Ozan Atlar'ın kaybındaki sorular ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

29 Aralık Cuma günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.