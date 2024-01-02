Müge Anlı ile Tatlı Sert 2 Ocak Salı tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 2 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır ortada olmayan bir genç, bir evladın gözündeki baba korkusu... Oğlunun tavrına sessiz mi kaldı? Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Belgeselleri aratmayan bir olay! Kocası tarafından terk edildi, ne bulduysa evine istifledi! Yaşanamaz haldeki evde yaşayan anne-kız, yığıntılar arasındaki hayal kırıklıkları! Kumru ailesinin hayrete düşüren öyküsü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (2 Ocak 2024 Salı) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

2 Ocak Salı günü canlı yayınlanan programda; 12 yıldır ortada olmayan bir genç, bir evladın gözündeki baba korkusu... Oğlunun tavrına sessiz mi kaldı? Mevlüt Ozan Atlar öldürüldü mü? Belgeselleri aratmayan bir olay! Kocası tarafından terk edildi, ne bulduysa evine istifledi! Yaşanamaz haldeki evde yaşayan anne-kız, yığıntılar arasındaki hayal kırıklıkları! Kumru ailesinin hayrete düşüren öyküsü ve Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Ocak Salı günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.