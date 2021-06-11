Müge Anlı ile Tatlı Sert 11 Haziran Cuma canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 11 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kardeş kurbanı çift! Neler anlattı? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinin ayrıntıları! Kayıp bir adam! İhtimaller ve şüpheler! Borç mu borçlular mı? Hüseyin Kök'ün şüpheli kaybı! Ormana gitti bir daha geri dönmedi! Borç para, define merakı, endişe! 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Haziran 2021 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

11 Haziran Cuma günü canlı yayınlanan programda; Kardeş kurbanı çift! Neler anlattı? Mehmet Turhan ve Firdevs Öztürk cinayetinin ayrıntıları! Kayıp bir adam! İhtimaller ve şüpheler! Borç mu borçlular mı? Hüseyin Kök'ün şüpheli kaybı! Ormana gitti bir daha geri dönmedi! Borç para, define merakı, endişe! 27 yaşındaki Abdülkadir Dursun nerede? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 11 HAZİRAN CUMA CANLI İZLE

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