CANLI İZLE: Müge Anlı 1 Nisan Perşembe

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayten Sevim’in şüpheli ölümü! Köprüdeki kayıpta acı son! 34 gün sonra bulundu! Çok çarpıcı ayrıntı! Şahap Örcün’ün ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Erkek şiddetinden kaçtı kayıplara karıştı! İki çocuk annesi kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Nisan 2021 Perşembe) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor.

1 Nisan Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Ayten Sevim'in şüpheli ölümü! Köprüdeki kayıpta acı son! 34 gün sonra bulundu! Çok çarpıcı ayrıntı! Şahap Örcün'ün ölümüyle ilgili sıcak gelişme! Erkek şiddetinden kaçtı kayıplara karıştı! İki çocuk annesi kadına ne oldu? Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

1 Nisan Perşembe günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.