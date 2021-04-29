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Muammer ile Gülhan boşandı! - 29.04.2021

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Giriş: 29.04.2021 14:17
Güncelleme:29.04.2021 14:17
Esra Erol'da programına yeniden gelen Gülhan ve Muammer, izleyicileri şoke etti. Dün yayınlanan programda ikili yeniden karşı karşıya gelirken Gülhan'ın son hali şaşkına çevirdi. Gülhan'ın Muammer'den ayrıldıktan sonraki yeni imajı herkese 'ne kaybettiğine dön bir bak istedim' der gibiydi. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi.

Gülhan Hanım, beyninin rahatladığını dile getirdi ve boşandıktan sonra kafasında hiçbir sıkıntının kalmadığını vurguladı. Esra Erol, Küçükçekmece'de çiftin anlaşmalı olarak boşandığını açıkladı ve tarafların birbirinden maddi taleplerinin olmadığını belirtti. Gülhan Hanım, kimsenin kendisine karışmadığını, artık çocuğu için yaşayacağını söyledi.

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