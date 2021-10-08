Esra Erol yayını ihbar kabul edildi! Barış canlı yayında gözaltına alındı

19 yaşındaki Kübra, imam nikahlı birliktelik yaşadığı Barış'ın bebeğini kaçırdığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. Barış'ın resmi nikah için kendisini oyaladığını ne kadar ısrar etse de resmi nikah yapmadığını söyleyen genç kız, barışmak için çocuğunu kaçırdığını ileri sürdü. Bebeği geri getirmeyeceğini söyleyen Barış, polis ekipleri tarafından canlı yayında gözaltına alındı.