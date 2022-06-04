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Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu

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Giriş: 04.06.2022 12:38
Güncelleme:04.06.2022 12:39
Hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşımaya devam eden Esra Erol, bir kavuşmaya daha imza attı. 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım’ın kaçırdığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım isteyen Burcu Siyahkaş, günlerdir görmediği oğluna gözyaşları içinde kavuştu.
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
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