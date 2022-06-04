04 Haziran 2022, Cumartesi
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Anne ile oğlu Esra Erol kavuşturdu
Hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri ekrana taşımaya devam eden Esra Erol, bir kavuşmaya daha imza attı. 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım’ın kaçırdığını söyleyerek Esra Erol’dan yardım isteyen Burcu Siyahkaş, günlerdir görmediği oğluna gözyaşları içinde kavuştu.