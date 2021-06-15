7 Çocuğunu bırakıp Eşref Temur'a kaçan İlknur Hanım Esra Erol'da canlı yayınında

Birbirinden çarpıcı konuları gündeme taşıyan Esra Erol’da programında, herkesi şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Samsun’da yaşayan Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi, 24 yıllık eşi İlknur Biryan’ı bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Eşref Temur'a kaçan eşi İlknur Hanım canlı yayına bağlandı.İlknur Hanım, Eşref Bey'in yanında olduğunu açıkladı ve kaçma sebebinin eşi olduğunu söyledi.