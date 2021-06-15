15 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları 7 Çocuğunu bırakıp Eşref Temur'a kaçan İlknur Hanım Esra Erol'da canlı yayınında

7 Çocuğunu bırakıp Eşref Temur'a kaçan İlknur Hanım Esra Erol'da canlı yayınında

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.06.2021 14:24
Güncelleme:15.06.2021 14:24
Birbirinden çarpıcı konuları gündeme taşıyan Esra Erol’da programında, herkesi şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Samsun’da yaşayan Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi, 24 yıllık eşi İlknur Biryan’ı bulmak için Esra Erol’dan yardım istedi. Eşref Temur'a kaçan eşi İlknur Hanım canlı yayına bağlandı.İlknur Hanım, Eşref Bey'in yanında olduğunu açıkladı ve kaçma sebebinin eşi olduğunu söyledi.
Esra Erol'a başvuran Ali Biryan feryadı...
Esra Erol'a başvuran Ali Biryan feryadı...
7 Çocuğunu bırakıp Eşref Temur'a kaçan İlknur Hanım canlı yayında
7 Çocuğunu bırakıp Eşref Temur'a kaçan İlknur Hanım canlı yayında
Esra Erol 14 Haziran Pazartesi
Esra Erol 14 Haziran Pazartesi
Esra Erol'da 11 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol'da 11 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 10 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 10 Haziran Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Haziran Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 9 Haziran Çarşamba
Esra Erol 8 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 8 Haziran Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Haziran Pazartesi
Esra Erol 7 Haziran Pazartesi
Esra Erol'a katılan Ayten Korkmaz'ın isyanı! Genç aşkına yalvardı
Esra Erol'a katılan Ayten Korkmaz'ın isyanı! Genç aşkına yalvardı
Esra Erol 4 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 4 Haziran Cuma tek parça izle
Esra Erol 3 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 3 Haziran Perşembe tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 2 Haziran Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster