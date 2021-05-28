Hafta içi hergün ATV ekranında canlı olarak yayınlanan Esra Erol'da programında 28 Mayıs Cuma günü 20 yıllık hasret sona erdi. İki kardeş Ömer ve Emre Açıkgöz anneleri Lamiye hanımı bulabilmek için programa başvurdu. Hasret canlı yayında sona erdi. Stüdyoda duygu dolu anlar yaşanırken Esra Erol'un gözyaşlarını tutamadığı görüldü. İşte o anlar...

Esra Erol canlı yayınıdna 20 yıl sonra gelen çifte mutluluk...

Anneleri Lamiye hanımı bulabilmek için ATV ekranında yayınlana "Esra Erol'da" programında başvuran Ömer ve Emre kardeşler annlerine kavuştu.

Stüdyoda duygu yüklü anlar yaşandı.

O arada program sunucusu Esra Erol'un da gözyaşlarını tutmadığı görüldü.

Öte yandan annelerine kavuşan Ömer ve Emre canlı yayında bir de kardeş mutluluğu yaşadı. Yusuf isminde bir kardeşi olduğunu öğrenen iki kardeş, yıllar sonra kardeşleriyle buluştular.