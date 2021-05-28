Esra Erol'da 28 Mayıs Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu buluşmaya şahitlik edecek, milyonlar gözyaşları içerisinde onları izleyecek! Bugün büyük gün! 3 kardeş 20 yıl sonra anneleri Lamie'ye kavuşacak. 7 yıllı hayal gerçek olacak! 7 yıl sonra Seyfettin ile Nuray nikah masasına oturacak. Milyonların şahitliğinde muhteşem dakikalar! Evde mangal yaptı, çamaşır makinasını çalıştırıyor diye ortalık karıştı. 12 yıllık yuva Mükrem amcanın cimriliği yüzünden mi yıkılıyor? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Mayıs 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu buluşmaya şahitlik edecek, milyonlar gözyaşları içerisinde onları izleyecek! Bugün büyük gün! 3 kardeş 20 yıl sonra anneleri Lamie'ye kavuşacak. 7 yıllı hayal gerçek olacak! 7 yıl sonra Seyfettin ile Nuray nikah masasına oturacak. Milyonların şahitliğinde muhteşem dakikalar! Evde mangal yaptı, çamaşır makinasını çalıştırıyor diye ortalık karıştı. 12 yıllık yuva Mükrem amcanın cimriliği yüzünden mi yıkılıyor? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 28 MAYIS TEK PARÇA İZLE

28 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.