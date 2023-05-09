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Esra Erol 9 Mayıs Salı yayın izle

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Giriş: 09.05.2023 16:44
Güncelleme:09.05.2023 22:54
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (9 Mayıs 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muhammed’in adını duydu, hayalleri yıkıldı, “her şeye rağmen ne olur eve dön” dedi! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! Muhammed stüdyoya geliyor! Kocasını kandırdı, babamın maaşını alırız diye kandırdı, boşanır boşanmaz Murat’a kaçtı! Mürsel hesap sormaya devam etti ve karısı Zeynep iddialara yayında cevap verdi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (9 Mayıs 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 9 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; Muhammed'in adını duydu, hayalleri yıkıldı, "her şeye rağmen ne olur eve dön" dedi! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! Muhammed stüdyoya geliyor! Kocasını kandırdı, babamın maaşını alırız diye kandırdı, boşanır boşanmaz Murat'a kaçtı! Mürsel hesap sormaya devam verdi, karısı Zeynep iddialara canlı yayında cevap verdi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 9 MAYIS SALI İZLE

9 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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