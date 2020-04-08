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08.04.2020

Esra Erol 8 Nisan Çarşamba tek parça izle |Video - 08.04.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (8 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ufuk’un eşi Yeter ile ilgili iddiaları kan dondurdu! Ufuk ve Yeter günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 5 aydır kayır kayıp olan ablası Merve’yi aramak için gelen Tolga öğrendikleri karşısında şaşkına döndü! Merve ailesine hangi mesajı yolladı! 15 Ocak’tan beri kayıp olan 20 yaşındaki Aleyna Göven’in annesinin feryadı! Karısı Hülya 4 Ocak günü kızı Ecrin’i alarak ortadan kaybolan Yusuf Beyin büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (8 Nisan 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 8 Nisan Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ufuk'un eşi Yeter ile ilgili iddiaları kan dondurdu! Ufuk ve Yeter günler sonra canlı yayında karşı karşıya gelecek! 5 aydır kayır kayıp olan ablası Merve'yi aramak için gelen Tolga öğrendikleri karşısında şaşkına döndü! Merve ailesine hangi mesajı yolladı! 15 Ocak'tan beri kayıp olan 20 yaşındaki Aleyna Göven'in annesinin feryadı! Karısı Hülya 4 Ocak günü kızı Ecrin'i alarak ortadan kaybolan Yusuf Beyin büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri tek parça izle...

8 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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