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Esra Erol 7 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 07.09.2022 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (7 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Selcan Güngör’ün yanına mı kaçtı? Yoksa tüm iddialar yalan mı? Süleyman ve Selcan’da ikinci perde! Aylardır evlat hasreti çektirilen Sümeyye oğluna kavuşabilecek mi? Sümeyye’nin gözyaşlarını dindirecek mucize gerçek olacak mı? Aylar sonra Ceylan ve Ramazan’dan müjdeli haber! Çok konuşulacak o sürpriz! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (7 Eylül 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 7 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Selcan Güngör'ün yanına mı kaçtı? Yoksa tüm iddialar yalan mı? Süleyman ve Selcan'da ikinci perde! Aylardır evlat hasreti çektirilen Sümeyye oğluna kavuşabilecek mi? Sümeyye'nin gözyaşlarını dindirecek mucize gerçek olacak mı? Aylar sonra Ceylan ve Ramazan'dan müjdeli haber! Çok konuşulacak o sürpriz! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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7 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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