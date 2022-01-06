Esra Erol 6 Ocak Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu yüzleşmeyi konuşacak! Niyazi Bey’in karısı Hatice, Sevda ve kocasına meydan okumaya geliyor! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Karısı Merve çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış anı, o an yaşananlar ve Salim’in isyanı! Türkiye olayı konuşacak! Kuma olarak gitti, birkaç yıl sonra kuma olarak gittiği İsmail ile evlendi! Şimdi de eve gelen yeni kuma nedeniyle kocası İsmail’den boşanmak istiyor! Anne kız önce stüdyoda hesaplaştı! Yayın bitti ortalık karıştı! Herkesi şoke edecek o anlar! Kocası Mert aylardır bir buçuk yaşındaki çocuğunu kaçırıyor! Havvanur ayladır görmediği bebeğine kavuşabilecek mi? Bir buçuk yaşındaki bebekle ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu yüzleşmeyi konuşacak! Niyazi Bey'in karısı Hatice, Sevda ve kocasına meydan okumaya geliyor! O konuşacak yer yerinden oynayacak! Karısı Merve çocuğunu da aldı ortadan kayboldu! Kaçış anı, o an yaşananlar ve Salim'in isyanı! Türkiye olayı konuşacak! Kuma olarak gitti, birkaç yıl sonra kuma olarak gittiği İsmail ile evlendi! Şimdi de eve gelen yeni kuma nedeniyle kocası İsmail'den boşanmak istiyor! Anne kız önce stüdyoda hesaplaştı! Yayın bitti ortalık karıştı! Herkesi şoke edecek o anlar! Kocası Mert aylardır bir buçuk yaşındaki çocuğunu kaçırıyor! Havvanur ayladır görmediği bebeğine kavuşabilecek mi? Bir buçuk yaşındaki bebekle ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.