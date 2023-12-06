Esra Erol 6 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocası Nazlı’dan af diledi, Ayfer ile el ele canlı yayın çıktı! Ayfer ilk kez canlı yayına çıktı ortalık karıştı! Bir öyle bir böyle davranan Serdal ne yapmaya çalışıyor? Nazlı boşanmaktan vaz mı geçiyor? Bir aydır kayıptı Esra Erol’da ortaya çıktı! Ailesi Dilan’ın mı yoksa altınların mı peşinde? Dilan ailesiyle canlı yayında hesaplaşacak! 58 yaşındaki Şerife Beşirol kayboldu, esrarengiz olaylar birbirini izledi! En son Ermenek’te görülen Şerife nereden ve nasıl kayboldu? 18 yaş küçük sevgilisi Özgür doğruları mı söylüyor? Kayıp Şerife’nin başına ne geldi? En son yaşadığı evden canlı yayın ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (6 Aralık 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 6 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocası Nazlı'dan af diledi, Ayfer ile el ele canlı yayın çıktı! Ayfer ilk kez canlı yayına çıktı ortalık karıştı! Bir öyle bir böyle davranan Serdal ne yapmaya çalışıyor? Nazlı boşanmaktan vaz mı geçiyor? Bir aydır kayıptı Esra Erol'da ortaya çıktı! Ailesi Dilan'ın mı yoksa altınların mı peşinde? Dilan ailesiyle canlı yayında hesaplaşacak! 58 yaşındaki Şerife Beşirol kayboldu, esrarengiz olaylar birbirini izledi! En son Ermenek'te görülen Şerife nereden ve nasıl kayboldu? 18 yaş küçük sevgilisi Özgür doğruları mı söylüyor? Kayıp Şerife'nin başına ne geldi? En son yaşadığı evden canlı yayın ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

6 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.