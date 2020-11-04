Esra Erol 4 Ekim Çarşamba izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! 38 yıllık hasret son bulacak... Ağabey ve kardeş Esra Erol'da buluşacak. 38 yıl sonra gerçekleşen büyük mucize! Evlatlarının yuvasını yıktı, geline sırt çevirdi... Dünürlerine rest çekti iddialar ortalığı karıştırdı. Türkiye Yadigar Hanımı konuşuyor... Bugün konuşulmayanlar konuşulacak, ortalık karışacak. Şafak'ın annesiyle ilgili herkesi şoke edecek itiraf! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (4 Kasım 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 4 Kasım Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! 38 yıllık hasret son bulacak... Ağabey ve kardeş Esra Erol'da buluşacak. 38 yıl sonra gerçekleşen büyük mucize! Evlatlarının yuvasını yıktı, geline sırt çevirdi... Dünürlerine rest çekti iddialar ortalığı karıştırdı. Türkiye Yadigar Hanımı konuşuyor... Bugün konuşulmayanlar konuşulacak, ortalık karışacak. Şafak'ın annesiyle ilgili herkesi şoke edecek itiraf! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

ESRA EROL TEK PARÇA İZLE

4 Kasım Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.