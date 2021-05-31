Esra Erol 31 Mayıs Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 kardeş 20 yıl sonra annelerine kavuştu, o anlar gözyaşlarına boğdu! Lamia Hanım ne karar verdi? Hafta sonu ne yaşandı? 5 evlilik yaptı, 4 kocası öldü, bu kez evlenmek için ev isterim dedi ortalık karıştı! İddiaların odağındaki muhtar Aydemir Taşdemir canlı yayında! ‘4 yıldır evli olduğum eşim sürekli beni aldatıyor’ diyen Fatma’nın isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (31 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 31 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 3 kardeş 20 yıl sonra annelerine kavuştu, o anlar gözyaşlarına boğdu! Lamia Hanım ne karar verdi? Hafta sonu ne yaşandı? 5 evlilik yaptı, 4 kocası öldü, bu kez evlenmek için ev isterim dedi ortalık karıştı! İddiaların odağındaki muhtar Aydemir Taşdemir canlı yayında! '4 yıldır evli olduğum eşim sürekli beni aldatıyor' diyen Fatma'nın isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

31 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.