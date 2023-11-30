30 Kasım 2023, Perşembe
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Esra Erol 30 Kasım Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 30.11.2023 16:46
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; önce Ayfer’e aşığım dedi, sonra karısı Nazlı’dan af diledi! Serdal neden çelişkili davranıyor? Yayından sonra neler oldu? Nazlı kocasına ne şart koydu? Nazlı kocasıyla barışacak mı? Anne İlknur oğlu Sezer’i mi yoksa sevgilisi Turan’ı mı seçecek? Yıllar sonra birbirine kavuşan anne oğul yeniden ayrı mı düşecek? İlknur oğluyla yüzleşmek için stüdyoya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; önce Ayfer'e aşığım dedi, sonra karısı Nazlı'dan af diledi! Serdal neden çelişkili davranıyor? Yayından sonra neler oldu? Nazlı kocasına ne şart koydu? Nazlı kocasıyla barışacak mı? Anne İlknur oğlu Sezer'i mi yoksa sevgilisi Turan'ı mı seçecek? Yıllar sonra birbirine kavuşan anne oğul yeniden ayrı mı düşecek? İlknur oğluyla yüzleşmek için stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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30 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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