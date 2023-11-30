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Esra Erol 30 Kasım Perşembe canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; önce Ayfer'e aşığım dedi, sonra karısı Nazlı'dan af diledi! Serdal neden çelişkili davranıyor? Yayından sonra neler oldu? Nazlı kocasına ne şart koydu? Nazlı kocasıyla barışacak mı? Anne İlknur oğlu Sezer'i mi yoksa sevgilisi Turan'ı mı seçecek? Yıllar sonra birbirine kavuşan anne oğul yeniden ayrı mı düşecek? İlknur oğluyla yüzleşmek için stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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