Esra Erol 30 Aralık Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (30 Aralık 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yanında oldu, boşanmak için ilk adım atıldı! O anlar ve Erdi’nin son kararı! Eski sevgilisi Yasin’e kaçtı, karı koca canlı yayında hesaplaştı! İsmail ile Serpil’in yaşadığı o köyden komşular canlı yayında olacak! 28 yaşındaki karısı Pamuk evli olan 50 yaşındaki Ahmet’e kaçtı, anne oğul giden Pamuk’un ardından isyan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Oktay ve Pamuk stüdyoda karşı karşıya gelecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (30 Aralık 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 30 Aralık Cuma günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yanında oldu, boşanmak için ilk adım atıldı! O anlar ve Erdi'nin son kararı! Eski sevgilisi Yasin'e kaçtı, karı koca canlı yayında hesaplaştı! İsmail ile Serpil'in yaşadığı o köyden komşular canlı yayında olacak! 28 yaşındaki karısı Pamuk evli olan 50 yaşındaki Ahmet'e kaçtı, anne oğul giden Pamuk'un ardından isyan etti! Bugün hesaplaşma vakti! Oktay ve Pamuk stüdyoda karşı karşıya gelecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

30 Aralık Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.