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03.04.2020

Esra Erol 3 Nisan Cuma canlı yayın izle |Video - 03.04.2020

Hafta içi her g��n ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (3 Nisan 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fadime Aldemir 3 çoğunu bırakıp evdeki 30 bin lirayı, 30 kilogram yağı ve 5 kilogram zeytini alıp Muzaffere kaçtı ortalık karıştı! 8 aylık bebeğini evde bırakıp Sercan’a kaçan Didem günler sonra annesiyle karşı karşıya geldi! Didem eve dönecek mi? Bitti denilen evlilikte Bekir’in son hamlesi çok konuşulacak! Fatma’nın bu teklife cevabı ne olacak? 24 yıllık mutlu bir yuva ve sonunda kabusa dönen bir hayat! Haydar Beyden 3 aydır kayıp olan karısı Emek Budak hakkınad çok konuşulacak iddia! 2 kızı birden ortadan kaybolan bir babanın isyanı! Edirne’de yaşayan Merve Şahin 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Tolga’nın ablası Merve ile ilgili herkesi şoke edecek şüphesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Nisan 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 3 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Fadime Aldemir 3 çoğunu bırakıp evdeki 30 bin lirayı, 30 kilogram yağı ve 5 kilogram zeytini alıp Muzaffere kaçtı ortalık karıştı! 8 aylık bebeğini evde bırakıp Sercan'a kaçan Didem günler sonra annesiyle karşı karşıya geldi! Didem eve dönecek mi? Bitti denilen evlilikte Bekir'in son hamlesi çok konuşulacak! Fatma'nın bu teklife cevabı ne olacak? 24 yıllık mutlu bir yuva ve sonunda kabusa dönen bir hayat! Haydar Beyden 3 aydır kayıp olan karısı Emek Budak hakkında çok konuşulacak iddia! 2 kızı birden ortadan kaybolan bir babanın isyanı! Edirne'de yaşayan Merve Şahin 13 Kasım sabahı bir anda ortadan kayboldu! Tolga'nın ablası Merve ile ilgili herkesi şoke edecek şüphesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 3 NİSAN CUMA CANLI YAYIN

ATV CANLI YAYIN

3 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE: Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 3 Nisan Cuma...
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Esra Erol'da 26 Mart Perşembe tek parça izle
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Esra Erol'da canlı yayın yarıda kesildi!
Esra Erol'da 25 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol'da 25 Mart Çarşamba tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol'da 24 Mart Salı...
CANLI İZLE: Esra Erol'da 24 Mart Salı...
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