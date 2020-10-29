Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (29Ekim 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Perşembe günü yayınlanan programda; Karısı Sevil'in yanına kaçtığı Sefer ile sosyal medyada paylaştığı görüntüler olay oldu! Bugün büyük gün Mustafa, karısı Sevil ile yayında yüzleşecek. Daha 4 aylık iken bebeğini hiç tanımadığı taksici Şükrü ve Hatice'ye verdi. 5 ay boyunca bebeğini ne aradı ne de sordu. Bebeğini satmak istediği iddiaları ortalığı karıştırdı. Sibel'in 9 aylık olan bebeği ile herkesi şoke edecek son dakika isteği herkesi çok şaşırtacak. Kocası Sercan 2 yaşındaki kızı Nursel'i alıp 3 Ekim'de ortadan kayboldu! Evladından hiç haber alamayan Şeyma'nın isyanı! Markete çıkıyorum diye evden çıktı bir anda ortadan kayboldu! 4 gündür hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Ece nerede? İşte “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (29 Ekim 2020 Perşembe) ne oldu?

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Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Ekim Pazartesi günü yayınlanan programda; Karısı Sevil'in yanına kaçtığı Sefer ile sosyal medyada paylaştığı görüntüler olay oldu! Bugün büyük gün Mustafa, karısı Sevil ile yayında yüzleşecek. Daha 4 aylık iken bebeğini hiç tanımadığı taksici Şükrü ve Hatice'ye verdi. 5 ay boyunca bebeğini ne aradı ne de sordu. Bebeğini satmak istediği iddiaları ortalığı karıştırdı. Sibel'in 9 aylık olan bebeği ile herkesi şoke edecek son dakika isteği herkesi çok şaşırtacak. Kocası Sercan 2 yaşındaki kızı Nursel'i alıp 3 Ekim'de ortadan kayboldu! Evladından hiç haber alamayan Şeyma'nın isyanı! Markete çıkıyorum diye evden çıktı bir anda ortadan kayboldu! 4 gündür hiçbir haber alınamayan 20 yaşındaki Ece nerede? İşte "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV izle...



29 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.