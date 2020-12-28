Esra Erol 28 Aralık Pazartesi tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 7 ay sonra evladına kavuşan Yeşim’in annesinin Erdi’ye tepkisi herkesi şoke edecek! 12 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili sır perdesi aralandı! Peki Emine’nin başka aileye verdiği 7 yaşındaki erkek çocuğu nerede? 15 yaşındaki Buket’le ilgili gözaltına alınan Hasan Koyun ile ilgili çok önemli haber! Davetiyeler basıldı, gelinlik damatlık provaları yapıldı... Nikaha bir gün kala müstakbel eşi Ebru ortadan kayboldu! Nikah masasında kalan 52 yaşındaki İsmail Bey’in dramı! Kaçarak evlendi, birkaç yıl sonra kocası İlyas ve kayınvalidesi Şükriye sokağa attı! Çaresizlik içinde ne yapacağını bilemeyen bedensel engelli Gülse’nin isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (28 Aralık 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 28 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 7 ay sonra evladına kavuşan Yeşim'in annesinin Erdi'ye tepkisi herkesi şoke edecek! 12 yaşındaki kız çocuğuyla ilgili sır perdesi aralandı! Peki Emine'nin başka aileye verdiği 7 yaşındaki erkek çocuğu nerede? 15 yaşındaki Buket'le ilgili gözaltına alınan Hasan Koyun ile ilgili çok önemli haber! Davetiyeler basıldı, gelinlik damatlık provaları yapıldı... Nikaha bir gün kala müstakbel eşi Ebru ortadan kayboldu! Nikah masasında kalan 52 yaşındaki İsmail Bey'in dramı! Kaçarak evlendi, birkaç yıl sonra kocası İlyas ve kayınvalidesi Şükriye sokağa attı! Çaresizlik içinde ne yapacağını bilemeyen bedensel engelli Gülse'nin isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 28 ARALIK PAZARTESİ TEK PARÇA İZLE

28 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.