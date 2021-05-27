Esra Erol 27 Mayıs Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 20 yıl sonra annelerini bulan Ömer ve Emre’yi bekleyen büyük sürpriz! Seyfettin ve Nuray’ın 7 yıllık hayali gerçek olacak! Satı’nın yanına kaçtığı Emre ilk kez konuşacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Mükrem ve evdeki eşyaları alıp kaçan karısı Yeşeren arasında büyük yüzleşme! Mahalle muhtarını aracılığıyla Mine ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı! On binlerce lirasını kaptıran Ramazan hesap sormaya geliyor! Annesi ve abisi uyurken evden kaçan Kadriye’nin çok konuşulacak mektubu ve şoke edecek detay! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Mayıs 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; 20 yıl sonra annelerini bulan Ömer ve Emre'yi bekleyen büyük sürpriz! Seyfettin ve Nuray'ın 7 yıllık hayali gerçek olacak! Satı'nın yanına kaçtığı Emre ilk kez konuşacak! Büyük yüzleşmede ikinci perde! Mükrem ve evdeki eşyaları alıp kaçan karısı Yeşeren arasında büyük yüzleşme! Mahalle muhtarını aracılığıyla Mine ile evlendi, başına gelmeyen kalmadı! On binlerce lirasını kaptıran Ramazan hesap sormaya geliyor! Annesi ve abisi uyurken evden kaçan Kadriye'nin çok konuşulacak mektubu ve şoke edecek detay! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.