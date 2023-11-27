Esra Erol 27 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (27 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Serdar ve Nazlı’nın yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi! Serdal’dan canlı yayında şok hamle! Şimdi ne olacak, Nazlı kocasını affedecek mi? Hakkında birçok iddia ortaya atılan Ayfer Serdal’ın bu dönüşüne ne diyecek? Serdal samimi mi yoksa ikili mi oynuyor? Hangi sürpriz isim stüdyoya geliyor? Kayıp Fevzi Çalışkan dosyasındaki kilit isim tutuklu Serkan Şahin’den şaşırtan hareket! Cezaevinden gelen şok haber ne? Kayıp Fevzi’nin annesi Arife Hanım neden ifadeye çağrıldı? Fevzi ile ilgili şaşırtan gelişmeler ve şoke eden iddialar ile “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (27 Kasım 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 27 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Serdar ve Nazlı'nın yüzleşmesi milyonları ekran başına kilitledi! Serdal'dan canlı yayında şok hamle! Şimdi ne olacak, Nazlı kocasını affedecek mi? Hakkında birçok iddia ortaya atılan Ayfer Serdal'ın bu dönüşüne ne diyecek? Serdal samimi mi yoksa ikili mi oynuyor? Hangi sürpriz isim stüdyoya geliyor? Kayıp Fevzi Çalışkan dosyasındaki kilit isim tutuklu Serkan Şahin'den şaşırtan hareket! Cezaevinden gelen şok haber ne? Kayıp Fevzi'nin annesi Arife Hanım neden ifadeye çağrıldı? Fevzi ile ilgili şaşırtan gelişmeler ve şoke eden iddialar ile "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

27 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.