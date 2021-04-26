Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Meral’in son teklifi ne? Yalçın bu teklife ne diyecek? Boşanmak için gittiler, ortalık karıştı! Ayşe’nin adliyenin önünde yaptıkları şoke etti! Havva ve Ayhan arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 yıllık karım Ayten beni terk etti diyen 72 yaşındaki Yaşar’ın inanılmaz isteği! Sevgilisiyle kaçıp giden Dursun Hanım çocuklarını Ramazan’a teslim edecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (26 Nisan 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 26 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Meral'in son teklifi ne? Yalçın bu teklife ne diyecek? Boşanmak için gittiler, ortalık karıştı! Ayşe'nin adliyenin önünde yaptıkları şoke etti! Havva ve Ayhan arasındaki büyük yüzleşmede ikinci perde! 2 yıllık karım Ayten beni terk etti diyen 72 yaşındaki Yaşar'ın inanılmaz isteği! Sevgilisiyle kaçıp giden Dursun Hanım çocuklarını Ramazan'a teslim edecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

26 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.