Esra Erol 25 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Betül ve Veysel 2 yıldan sonra canlı yayında yüzleşti, stüdyo çok karıştı! Peki şimdi ne olacak? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Anne ve babası Ceren’in kaybından birbirini sorumlu tuttu! Günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek! Türkiye bu buluşmayı konuşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (25 Eylül 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 25 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Betül ve Veysel 2 yıldan sonra canlı yayında yüzleşti, stüdyo çok karıştı! Peki şimdi ne olacak? Büyük yüzleşmede ikinci perde! Anne ve babası Ceren'in kaybından birbirini sorumlu tuttu! Günlerdir ailesiyle yüzleşmek istemediğini söyleyen Ceren 4 yıldan sonra ilk kez onlarla karşı karşıya gelecek! Türkiye bu buluşmayı konuşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

25 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.