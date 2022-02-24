Esra Erol 24 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; herkese rest çeken, aşkları uğruna sokaklarda yatmayı göze alan Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Yasemin Hanım’ın Yaşar Bey’e son teklifi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; herkese rest çeken, aşkları uğruna sokaklarda yatmayı göze alan Ceylan ve Ramazan bebeklerinin cinsiyetini öğrenecek! Yasemin Hanım'ın Yaşar Bey'e son teklifi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.