Esra Erol 24 Şubat Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Şubat 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 16 yıl sonra annesi Bedriye’ye Esra Erol’da kavuştu! Anne oğul beraber mi yaşayacak? Bedriye’den herkesi şoke edecek büyük karar! Zehra eve dönecek mi? Fırat Can tarafından kaçırıldığı iddia edilen Zehra ile ilgili büyük gelişme ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Şubat 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; 16 yıl sonra annesi Bedriye'ye Esra Erol'da kavuştu! Anne oğul beraber mi yaşayacak? Bedriye'den herkesi şoke edecek büyük karar! Zehra eve dönecek mi? Fırat Can tarafından kaçırıldığı iddia edilen Zehra ile ilgili büyük gelişme ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

24 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.