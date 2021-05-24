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Esra Erol 24 Mayıs Pazartesi canlı yayın izle - 24.05.2021

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Giriş: 24.05.2021 17:09
Güncelleme:24.05.2021 17:10
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Cansen eve dönecek mi? Ferdi ve Cansen’in son kararı! Nuray Seyfettin’i affetti! 7 yıldır evlenemeyen Nuray ve Seyfettin ne zaman nikah masasına oturacak! Gökhan ve Kader arasında büyük yüzleşme! Günlerdir haber alınamayan Bahar nerede? ‘Eşim kardeşimin karısıyla kaçtı’ diyen Mualla Hanım’ın feryadı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (24 Mayıs 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 24 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Cansen eve dönecek mi? Ferdi ve Cansen'in son kararı! Nuray Seyfettin'i affetti! 7 yıldır evlenemeyen Nuray ve Seyfettin ne zaman nikah masasına oturacak! Gökhan ve Kader arasında büyük yüzleşme! Günlerdir haber alınamayan Bahar nerede? 'Eşim kardeşimin karısıyla kaçtı' diyen Mualla Hanım'ın feryadı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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24 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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