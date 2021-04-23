Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral’in son kararı ne olacak? Ayhan ve Hatice stüdyoya gelecek, Havva hesap soracak! Ramazan’ın çocuğunu kaçıran Dursun ve sevgilisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Muzaffer’in Ayşe’ye son teklifi ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Nisan 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; Yalçın ve Meral'in son kararı ne olacak? Ayhan ve Hatice stüdyoya gelecek, Havva hesap soracak! Ramazan'ın çocuğunu kaçıran Dursun ve sevgilisiyle ilgili son dakika gelişmesi! Muzaffer'in Ayşe'ye son teklifi ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Nisan Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.