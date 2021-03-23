Esra Erol 23 Mart Salı tek parça full izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (23 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yayını sonrası savcılık harekete geçti! Kibar’ın kocası Ahmet’i kim öldürdü? Keziban ve evlatlarının gözyaşlarına boğan kavuşması! Nurcan’ın son kararı ne olacak? Mine evlendik dedi, annesi isyan etti! Mine ve Özkan canlı yayında! Nişanlandığı adam evli çıktı, ortalık karıştı! Nergiz ve Hüseyin arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (23 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 23 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yayını sonrası savcılık harekete geçti! Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Keziban ve evlatlarının gözyaşlarına boğan kavuşması! Nurcan'ın son kararı ne olacak? Mine evlendik dedi, annesi isyan etti! Mine ve Özkan canlı yayında! Nişanlandığı adam evli çıktı, ortalık karıştı! Nergiz ve Hüseyin arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

23 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.