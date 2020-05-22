Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Uğur Yazar Uğurcan’ın babası mı? Yoksa Nargüzel Hanım yine yalan mı söylüyor? DNA sonucu açıklanacak Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğun babası Deniz mi? Akılalmaz olayda son perde! ‘Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğunu da alarak kayıplara karıştı’ diyen Ali Beyin şüpheleri ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mayıs 2020 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; Uğur Yazar Uğurcan'ın babası mı? Yoksa Nargüzel Hanım yine yalan mı söylüyor? DNA sonucu açıklanacak Uğurcan 20 yıl sonra gerçekleri öğrenecek! 5 yaşındaki çocuğun babası Deniz mi? Akılalmaz olayda son perde! 'Kız kardeşim Ayşe Çakal 8 Mayıs gecesi 2 çocuğunu da alarak kayıplara karıştı' diyen Ali Beyin şüpheleri ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 22 MAYIS CUMA CANLI YAYIN

22 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.