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Esra Erol 22 Mart Pazartesi tek parça full izle - 22.03.2021

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Giriş: 22.03.2021 16:46
Güncelleme:22.03.2021 19:48
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yayını ihbar kabul edildi, savcılık harekete geçti! Kibar’ın kocası Ahmet’i kim öldürdü? Ahmet ve karısı Kibar ile ilgili son dakika gelişmesi! Biri perdelerle konuşuyor, biri bütün gün balık tutuyor... Keziban ve kocası Salih’in yüzleşmesinde ikinci perde! Nurcan’ın son kararı ne olacak? Annesi Melike’nin stüdyoya gelmesini neden istemedi? Dünürlerinden ne talep ettiler? 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu ile nikah masasına oturma hayali kuran Nergis’in isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Mart 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol yayını ihbar kabul edildi, savcılık harekete geçti! Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Ahmet ve karısı Kibar ile ilgili son dakika gelişmesi! Biri perdelerle konuşuyor, biri bütün gün balık tutuyor... Keziban ve kocası Salih'in yüzleşmesinde ikinci perde! Nurcan'ın son kararı ne olacak? Annesi Melike'nin stüdyoya gelmesini neden istemedi? Dünürlerinden ne talep ettiler? 63 yaşındaki Hüseyin Zorlu ile nikah masasına oturma hayali kuran Nergis'in isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

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22 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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