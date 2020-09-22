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Esra Erol 22 Eylül Salı tek parça izle - 22.09.2020

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Giriş: 22.09.2020 17:15
Güncelleme:22.09.2020 20:03
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; kendisinden 28 yaş büyük komşumu seviyorum diyen Esra, küçük çocuğunun babasının da Cengiz olduğunu açıkladı! Türkiye Esra’nın itiraflarını ağzı açık izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 16 yaşında hamile bir genç kız, evladının canını yakanlara isyan eden bir anne! Esra Erol olay yerinden canlı yayında! 19 yaşındaki kızından hiçbir haber alamayan Aynur Hanımın gözyaşları ve isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tek parça izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Eylül 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Salı günü canlı yayınlanan programda; kendisinden 28 yaş büyük komşumu seviyorum diyen Esra, küçük çocuğunun babasının da Cengiz olduğunu açıkladı! Türkiye Esra'nın itiraflarını ağzı açık izledi! Büyük yüzleşmede ikinci perde! 16 yaşında hamile bir genç kız, evladının canını yakanlara isyan eden bir anne! Esra Erol olay yerinden canlı yayında! 19 yaşındaki kızından hiçbir haber alamayan Aynur Hanımın gözyaşları ve isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Eylül Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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